Ученые: Сигарообразный астероид Оумуам обладает «двигателем»





В переводе с гавайского, Оумуамуа означает «посланник из далекого прошлого». Астероид обнаружили в октябре прошлого года с помощью телескопа Pan-STARRS. Данный объект обладает довольно необычными характеристиками. Учёные вначале предполагали, что данный космический объект является кометой. Теперь многие считают, что речь идёт об инопланетном космическом корабле. Когда объект начал приближаться к Солнцу, за ним стал наблюдать зонд Spitzer. У Оумуамуа оказался очень слабый сигнал. Поэтому зонд не может обнаружить астероид. Телескоп Hubble подтвердил информацию, что объект отражает в десять раз меньше света, чем прочие тела в нашей Солнечной системе. Специалисты этот феномен попытались объяснить эффектом дегазации. В данном случае у Оумуамуа под влиянием Солнца мог «завестись двигатель». Речь идёт о грязном льде, находящимся на поверхности астероида. Вследствие сильного нагревания, он стал испаряться, унося с собой в космическое пространство пыль.Появившийся углекислый газ, стремительно вырывающийся в пространство с поверхности астероида, «завел» как мотор, а также начал «разгонять» Оумуамуа. На объекте в итоге появился пласт льда, который обладает светоотражающей способностью. У астероида в данном случае оказался очень высокий уровень альбедо. Это сделало его в итоге невидимым для наблюдателей.