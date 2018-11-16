Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный живот
Экс-участница «Дом-2» Дарья Друзьяк стала популярной после того, как объявила на всю страну об изнасиловании со стороны известного певца Александра Серова. Теперь девушка утверждает, что беременна от музыканта.
Пытаясь доказать свою беременность от Серова, Друзьяк стала участницей ток-шоу, на одном из которых у нее открылось кровотечение. И хотя позже открылась правда, что все «доказательства» были подстроены, Даша продолжает настаивать на отцовстве Серова.
На днях Дарья якобы ненароком продемонстрировала свой округлившийся живот в магазине детских колясок.
Поклонники мнимой жертвы и Александра Серова сопоставили дату изнасилования с размером живота беременной Друзьяк и отметили, что отцом будущего ребенка вполне может быть Серов.
Впрочем, фанаты певца ждут, когда Дарья родит, чтобы сделать анализ ДНК и поставить в этом деле точку.
Пытаясь доказать свою беременность от Серова, Друзьяк стала участницей ток-шоу, на одном из которых у нее открылось кровотечение. И хотя позже открылась правда, что все «доказательства» были подстроены, Даша продолжает настаивать на отцовстве Серова.
На днях Дарья якобы ненароком продемонстрировала свой округлившийся живот в магазине детских колясок.
Поклонники мнимой жертвы и Александра Серова сопоставили дату изнасилования с размером живота беременной Друзьяк и отметили, что отцом будущего ребенка вполне может быть Серов.
Впрочем, фанаты певца ждут, когда Дарья родит, чтобы сделать анализ ДНК и поставить в этом деле точку.