Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный живот





Пытаясь доказать свою беременность от Серова, Друзьяк стала участницей ток-шоу, на одном из которых у нее открылось кровотечение. И хотя позже открылась правда, что все «доказательства» были подстроены, Даша продолжает настаивать на отцовстве Серова.На днях Дарья якобы ненароком продемонстрировала свой округлившийся живот в магазине детских колясок.Поклонники мнимой жертвы и Александра Серова сопоставили дату изнасилования с размером живота беременной Друзьяк и отметили, что отцом будущего ребенка вполне может быть Серов.Впрочем, фанаты певца ждут, когда Дарья родит, чтобы сделать анализ ДНК и поставить в этом деле точку.