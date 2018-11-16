АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых штатах раскрыли эксперты

Эксперты раскрыли секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых штатах. Выяснилось, что учёные утаили от всего мира кремниевые формы жизни.
Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых штатах раскрыли эксперты

Эксперты со всего мира на протяжении долгих лет пытаются объяснить происхождение невероятного образования на территории США под названием «Башня Дьявола». На это чудо света съезжаются посмотреть энтузиасты из разных стран. Конструкция интересна тем, что состоит из нескольких тысяч шестиугольных колонн. По мнению экспертов, этот объект является отголоском древнего мира, когда на Земле существовали кремниевые формы жизни. Изучив структуру «Башни Дьявола», учёные пришли к выводу, что в древности этот объект был живым организмом.

Данное предположение было подтверждено и другими доказательствами, которые свидетельствуют о том, что «башня» является доисторическим кремниевым деревом, в далёком прошлом подобных растений на Земле было очень много. По всему миру в настоящее время расположены тысячи подобных структур, в основе которых лежат шестиугольные колонны.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 10:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова уверена, что без макияжа она
Андрей Разин похудел на 26 кг и сравнил себя с
Дженнифер Лопес за 20 минут заработала 2 миллиона
Уязвимость в Android&#8208;смартфонах позволяла
Сила рукопожатия имеет связь с состоянием
Lifan Murman вернется на российский рынок
Компания Skoda получила патент на название Kosmiq
Ученые: Сигарообразный астероид Оумуам обладает
Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых
Apple планирует запустить функционирование Siri
В бывшей школе Ольги Бузовой отказались обсуждать
Племянник Меган Маркл рассказал, что
Дарья Друзьяк продемонстрировала свой беременный
Ученые: Повышенное содержание молекулы SGLT2
Глюкоза в Instagram опубликовала косплеи на свои
Мать Ольги Бузовой считает, что Тарасов
В Дубае покажут сразу 3 новых смартфона Nokia
Ученые: Белые медведи на Чукотке здоровые и
Мама Ольги Бузовой открыто сказала, что пока не
Елена Ваенга сообщила в Instagram о проблемах со
Ученые рассказали о влиянии солнечного затмения
На трассе Алтайского края грузовое авто "КамАЗ"
Исследование: 20 процентов учёных и инженеров
Ученые: Желание секса способствует установлению
Андрей Малахов рассказал о крёстном сыне Ольги
Сотруднице Свердловской железной дороги присвоили
В Москве в районе Кунцево ДТП закончилось
Денис Лебедев не захотел рассказывать о сексе с
NASA опубликовало в Сети снимок «космического
Баварский автоконцерн представил гибридную
Просмотреть все новости