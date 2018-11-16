Секретную природу «Башни Дьявола» в Соединённых штатах раскрыли эксперты





Эксперты со всего мира на протяжении долгих лет пытаются объяснить происхождение невероятного образования на территории США под названием «Башня Дьявола». На это чудо света съезжаются посмотреть энтузиасты из разных стран. Конструкция интересна тем, что состоит из нескольких тысяч шестиугольных колонн. По мнению экспертов, этот объект является отголоском древнего мира, когда на Земле существовали кремниевые формы жизни. Изучив структуру «Башни Дьявола», учёные пришли к выводу, что в древности этот объект был живым организмом.Данное предположение было подтверждено и другими доказательствами, которые свидетельствуют о том, что «башня» является доисторическим кремниевым деревом, в далёком прошлом подобных растений на Земле было очень много. По всему миру в настоящее время расположены тысячи подобных структур, в основе которых лежат шестиугольные колонны.