Мать Ольги Бузовой считает, что Тарасов спланировал развод с ее дочерью заранее
На днях в гостях у Андрея Малахова побывала популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, в рамках программы «Прямой эфир» свой взгляд на брак дочери с Дмитрием Тарасовым выразила мама знаменитости Ирина Александровна.
По мнению Ирины Бузовой, футболист заранее предполагал, что его супружество с Ольгой не будет длительным и в брачном контракте указал, что в случае развода его жена не получает ничего.
Ирина Александровна не отрицает, что в ней говорит обида на бывшего зятя, за то, что он бросил ее дочь, более того даже город Дубаи женщина ненавидит, потому что там Тарасов делал ее дочери предложение.
Однозначно говорить испытывал ли Тарасов недоверие к Бузовой или просто не надеялся на долгую семейную жизнь, утверждать сложно, но известно, что сразу же после Ольги Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко и их отношения уже скрепил ребенок.
По мнению Ирины Бузовой, футболист заранее предполагал, что его супружество с Ольгой не будет длительным и в брачном контракте указал, что в случае развода его жена не получает ничего.
Ирина Александровна не отрицает, что в ней говорит обида на бывшего зятя, за то, что он бросил ее дочь, более того даже город Дубаи женщина ненавидит, потому что там Тарасов делал ее дочери предложение.
Однозначно говорить испытывал ли Тарасов недоверие к Бузовой или просто не надеялся на долгую семейную жизнь, утверждать сложно, но известно, что сразу же после Ольги Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко и их отношения уже скрепил ребенок.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:01