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Глюкоза в Instagram опубликовала косплеи на свои снимки

Глюкоза в своем микроблоге Instagram опубликовала косплеи на свои снимки, которые нашла в Сети. Певица с иронией отнеслась к пародиям на нее.

Глюкоза в Instagram опубликовала косплеи на свои снимки


Фанаты Глюкозы пародировали ее фото, на которых она запечатлена в нижнем белье в томных позах. Пародии делали и мужчины, и женщины. По словам артистки, косплеи получились невероятно «смешные и крутые». Глюкоза подчеркнула, что пародии всегда поднимают ей настроение, особенно тогда, когда стеб талантливый и тонкий. Пост в течение тринадцати часов собрал около 55 тысяч отметок «Мне нравится» и более 470 комментариев. Фолловеры просто в восторге от косплеев на звезду.

Ранее сообщалось, что на платформе YouTube появился трейлер романтической комедии «Семь ужинов». Главные роли в картине сыграли Полина Максимова и Роман Курцын.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:06

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