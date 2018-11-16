Мама Ольги Бузовой открыто сказала, что пока не хочет внуков

«Я не готова стать бабушкой», - без обиняков сказала Ирина Александровна.





Беседуя со знаменитостью, ведущий поинтересовался, как мать Ольги Ирина Александровна относится к желанию своего ребёнка родить малыша, ведь Ольга говорит об этом всё чаще и чаще.Мать Ольги тогда своим ответом шокировала многих подписчиков и сказала, что вероятно, многочисленные фанаты дочери возненавидят ее за такой ответ.Многочисленные зрители и фанаты звезды догадываются, что если пожилая женщина не хочет внуков, то именно такое воспитание она дала и дочерям. И запросто это могло влиять и на личную жизнь Ольги Бузовой. А ведь личная жизнь у старшего ребёнка семьи Бузовых отнюдь не сложилась.Кстати, у её младшей дочери - Анны, тоже до сих пор нет детей.