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Мама Ольги Бузовой открыто сказала, что пока не хочет внуков

На днях известная певица и популярная ведущая Ольга Бузова опять пришла на программу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Беседуя со знаменитостью, ведущий поинтересовался, как мать Ольги Ирина Александровна относится к желанию своего ребёнка родить малыша, ведь Ольга говорит об этом всё чаще и чаще.

Мама Ольги Бузовой открыто сказала, что пока не хочет внуков

Мать Ольги тогда своим ответом шокировала многих подписчиков и сказала, что вероятно, многочисленные фанаты дочери возненавидят ее за такой ответ.

«Я не готова стать бабушкой», - без обиняков сказала Ирина Александровна.

Многочисленные зрители и фанаты звезды догадываются, что если пожилая женщина не хочет внуков, то именно такое воспитание она дала и дочерям. И запросто это могло влиять и на личную жизнь Ольги Бузовой. А ведь личная жизнь у старшего ребёнка семьи Бузовых отнюдь не сложилась.

Кстати, у её младшей дочери - Анны, тоже до сих пор нет детей.




 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:26

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