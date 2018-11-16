Елена Ваенга сообщила в Instagram о проблемах со здоровьем и госпитализации в клинику

Поклонники Елены Ваенги заподозрили неладное несколько дней назад, когда на её странице в социальной сети появилась странная фотография, на которой она запечатлена с закрытыми глазами, при этом к снимку прилагалась геолокация – реанимация. Затем артистка опубликовала снимок, на которой запечатлена тарелка с блинами, а в описании она отметила: «Воспоминания моей жизни…».О госпитализации Елены Ваенги подписчики узнали после того, как на её странице появилось видео, снятое в больничной палате. На кадрах певица, сидя на больничной койке, исполняет песню, а рядом танцуют её шестилетний сын Иван и мама. При этом видно, что рука у звезды перебинтована. Данную публикацию артистка подписала: «Выписка».