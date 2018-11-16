Исследование: 20 процентов учёных и инженеров верят в потусторонние силы





На протяжении истории люди периодически сообщают о странных явлениях, которые лежат в спектре, от прозрения снов и интуиции до экстрасенсорного и паранормального восприятия. Многие из этих понятий в современном мире воспринимаются общественностью неоднозначно. Специалисты решили провести эксперимент, чтобы выяснить, как участники относятся к паранормальным явлениям. В частности, для учёных и инженеров может быть полезным более широкое представление о восприятии, оно могло бы дополнить традиционные методы достижения понимания.В результате для эксперимента были отобраны люди, избегающие каверзных тем, и имеющие скептический настрой. К тому же добровольцы имели чёткое представление того, что на самом деле, правда, а что вымысел. К удивлению исследователей, 20 процентов инженеров и учёных признали, что потусторонние силы существуют.