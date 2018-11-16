Андрей Малахов рассказал о крёстном сыне Ольги Бузовой
Известная ведущая и популярная исполнительница Ольга Бузова уже не в первый раз пришла на программу Андрея Малахова «Прямой эфир».
Там шоумен поднимал различные темы из жизни звезды и раскрыл тайну о якобы сыне ведущей «Дома-2». Надо сказать, что открылось, что мальчику уже 7 лет.
Но оказывается, что Бузова просто-напросто является крестной мамой ребёнка своей близкой подружки.
Обман Малахова сильно разозлил поклонников Ольги.
Зрители и фанаты уже отметили, что Андрей без всякого зазрения совести копается в чужом грязном белье и пиарится на всех темах без исключения.
Там шоумен поднимал различные темы из жизни звезды и раскрыл тайну о якобы сыне ведущей «Дома-2». Надо сказать, что открылось, что мальчику уже 7 лет.
Но оказывается, что Бузова просто-напросто является крестной мамой ребёнка своей близкой подружки.
Обман Малахова сильно разозлил поклонников Ольги.
Зрители и фанаты уже отметили, что Андрей без всякого зазрения совести копается в чужом грязном белье и пиарится на всех темах без исключения.