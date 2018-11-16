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Андрей Малахов рассказал о крёстном сыне Ольги Бузовой

Известная ведущая и популярная исполнительница Ольга Бузова уже не в первый раз пришла на программу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Там шоумен поднимал различные темы из жизни звезды и раскрыл тайну о якобы сыне ведущей «Дома-2». Надо сказать, что открылось, что мальчику уже 7 лет.

Андрей Малахов рассказал о крёстном сыне Ольги Бузовой

Но оказывается, что Бузова просто-напросто является крестной мамой ребёнка своей близкой подружки.

Обман Малахова сильно разозлил поклонников Ольги.

Зрители и фанаты уже отметили, что Андрей без всякого зазрения совести копается в чужом грязном белье и пиарится на всех темах без исключения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:35

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