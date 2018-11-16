Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко, что тоже поёт на сцене

Правда, зрители заметили, что влюблённые сильно завидовали успеху друг друга. Особенно этим грешила Валерия, когда Захар стал победителем в вокальном конкурсе, покорив жюри талантом и артистизмом.Именно тогда Саленко начал грезить карьерой певца и этим раздражал девушку, которая не желала уступать своему молодому человеку.И лишь год спустя Лера смогла доказать своему бывшему парню, что она превзошла его успехи, ведь на днях девушка побывала на новом шоу «Бородина против Бузовой», где даже пела.Надо сказать, что Фрост уже сделала попытку пробиться в шоу-бизнес с помощью своих певческих данных, которых, по большому счёту, у нее нет. И надо быть Ольгой Бузовой, чтобы не иметь голоса и при этом рассчитывать на признание.А значит, Лера Фрост лишь довольствовалась критикой в соцсетях, убеждая себя в том, что это просто зависть.Болельщики подозревают, что организаторы не просто так пригласили Леру исполнить песню, заставляя Захара вспоминать о той, с которой он когда-то был счастлив. По всей вероятности, эту довольно скандальную девушку опять готовят к возвращению.Зрители сегодня видят, как без Фрост парень на реалити-шоу заметно «скис», да и сама Валерия явно не против возвратиться на телестройку.