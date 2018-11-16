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Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко, что тоже поёт на сцене

Когда-то на телепроекте Дом-2 Лера Фрост и Захар Саленко строили отношения.

Правда, зрители заметили, что влюблённые сильно завидовали успеху друг друга. Особенно этим грешила Валерия, когда Захар стал победителем в вокальном конкурсе, покорив жюри талантом и артистизмом.

Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко, что тоже поёт на сцене

Именно тогда Саленко начал грезить карьерой певца и этим раздражал девушку, которая не желала уступать своему молодому человеку.

И лишь год спустя Лера смогла доказать своему бывшему парню, что она превзошла его успехи, ведь на днях девушка побывала на новом шоу «Бородина против Бузовой», где даже пела.

Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко, что тоже поёт на сцене

Надо сказать, что Фрост уже сделала попытку пробиться в шоу-бизнес с помощью своих певческих данных, которых, по большому счёту, у нее нет. И надо быть Ольгой Бузовой, чтобы не иметь голоса и при этом рассчитывать на признание.

А значит, Лера Фрост лишь довольствовалась критикой в соцсетях, убеждая себя в том, что это просто зависть.

Лера Фрост показала бывшему парню Захару Саленко, что тоже поёт на сцене

Болельщики подозревают, что организаторы не просто так пригласили Леру исполнить песню, заставляя Захара вспоминать о той, с которой он когда-то был счастлив. По всей вероятности, эту довольно скандальную девушку опять готовят к возвращению.

Зрители сегодня видят, как без Фрост парень на реалити-шоу заметно «скис», да и сама Валерия явно не против возвратиться на телестройку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:10

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