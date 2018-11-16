Наряды Пелагеи по достоинству оценил модный эксперт Александр Васильев

По словам эксперта, Пелагея держит своего мужа хоккеиста Ивана Телегина в тонусе, выбирая кокетливые кружевные платья в стиле «комбинация». Васильев уверен, что благодаря усилиям певицы, в отношениях супружеской пары царит идиллия. В свои 32 года артистка имеет довольно серьёзную репутацию, поскольку к её мнению в шоу «Голос» прислушиваются практически также, как к эксперту, за плечами которого богатый опыт и карьера.По мнению Александра Васильева, Пелагея умеет преподнести себя, большинство её нарядов подчёркивают тонкую талию, широкие бёдра и пикантную грудь. К тому же певице удаётся хорошо подбирать обувь – в результате перед зрителями она предстаёт в выгодном свете.