Наряды Пелагеи по достоинству оценил модный эксперт Александр Васильев
Пелагея является настоящей звездой телевидения и сцены, при этом она женственная кокетка, которая умело подбирает себе наряды. Историк моды Александр Васильев оценил стиль певицы, отметив её умение поддерживать накал страстей в отношениях с молодым супругом.
По словам эксперта, Пелагея держит своего мужа хоккеиста Ивана Телегина в тонусе, выбирая кокетливые кружевные платья в стиле «комбинация». Васильев уверен, что благодаря усилиям певицы, в отношениях супружеской пары царит идиллия. В свои 32 года артистка имеет довольно серьёзную репутацию, поскольку к её мнению в шоу «Голос» прислушиваются практически также, как к эксперту, за плечами которого богатый опыт и карьера.
По мнению Александра Васильева, Пелагея умеет преподнести себя, большинство её нарядов подчёркивают тонкую талию, широкие бёдра и пикантную грудь. К тому же певице удаётся хорошо подбирать обувь – в результате перед зрителями она предстаёт в выгодном свете.
По словам эксперта, Пелагея держит своего мужа хоккеиста Ивана Телегина в тонусе, выбирая кокетливые кружевные платья в стиле «комбинация». Васильев уверен, что благодаря усилиям певицы, в отношениях супружеской пары царит идиллия. В свои 32 года артистка имеет довольно серьёзную репутацию, поскольку к её мнению в шоу «Голос» прислушиваются практически также, как к эксперту, за плечами которого богатый опыт и карьера.
По мнению Александра Васильева, Пелагея умеет преподнести себя, большинство её нарядов подчёркивают тонкую талию, широкие бёдра и пикантную грудь. К тому же певице удаётся хорошо подбирать обувь – в результате перед зрителями она предстаёт в выгодном свете.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:07