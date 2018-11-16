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Баварский автоконцерн представил гибридную модификацию BMW 3-Series 330e

Автоконцерн BMW продемонстрировал гибридную модификацию 330e. В смешанном цикле автомобиль на сто километров пути расходует 1,7 литра топлива, а на электротяге он способен преодолеть 60 километров.
Баварский автоконцерн представил гибридную модификацию BMW 3-Series 330e

Баварская компания BMW продолжает развивать линейку 3-Series нового поколения. Седан 330e с подключаемым гибридом оснащён бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и электроприводом eDrive последнего поколения. По сравнению с предыдущей моделью у машины увеличился запас хода на электротяге и сократился расход топлива в смешанном цикле. Источником питания выступает литий-ионная батарея на 12 кВт/часов.

Общая производительность BMW 3-Series 330e составляет 250 лошадиных сил. Максимальная скорость седана составляет 230 км/час, а до контрольной «сотни» он разгоняется за 6 секунд. Кроме того машина оснащена специальным спортивным режимом с функцией XtraBoost, с которой производительность возрастает на 41 «лошадь». Новинка с подключаемым гибридом появится на рынке летом следующего года.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:14

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