Баварский автоконцерн представил гибридную модификацию BMW 3-Series 330e





Баварская компания BMW продолжает развивать линейку 3-Series нового поколения. Седан 330e с подключаемым гибридом оснащён бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра и электроприводом eDrive последнего поколения. По сравнению с предыдущей моделью у машины увеличился запас хода на электротяге и сократился расход топлива в смешанном цикле. Источником питания выступает литий-ионная батарея на 12 кВт/часов.Общая производительность BMW 3-Series 330e составляет 250 лошадиных сил. Максимальная скорость седана составляет 230 км/час, а до контрольной «сотни» он разгоняется за 6 секунд. Кроме того машина оснащена специальным спортивным режимом с функцией XtraBoost, с которой производительность возрастает на 41 «лошадь». Новинка с подключаемым гибридом появится на рынке летом следующего года.