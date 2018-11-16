NASA опубликовало в Сети снимок «космического пингвина»





Американские учёные соединили кадры, полученные телескопами Hubble и Spitzer, спроецировав изображение двух галактик, которые известны астрономам под названием Arp 142. В результате получился один фотоснимок, на котором отчётливо вырисовывается фигура пингвина, охраняющего своё яйцо. По словам специалистов, часть «комического пингвина» когда-то представляла собой спиральную галактику под официальным названием NGC 2936.До этого сотрудники американского космического агентства продемонстрировали снимок «закрученных» облаков на Юпитере. Изображение было сделано при помощи космического спутника, который расположен на расстоянии 7 тысяч километров от верхних слоёв объекта.