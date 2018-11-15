АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Sony отмечает пятилетие PlayStation 4

Разработчики компании Sony отмечают пятилетие с момента выхода игровой приставки PlayStation 4. С 2013 года консоль стала самой популярной в мире из действующего поколения, а ее продажи превысили 86 миллионов единиц. Кроме того, за пять лет было реализовано почти 778 млн копий игр.
Sony отмечает пятилетие PlayStation 4


За это время производители выпустили большое количество первоклассных проектов, которые уже вошли в число легендарных, а также возродили некогда популярные игры вроде Crash Bandicoot и Spyro The Dragon. В честь праздника разработчики компании подвели итоги пятилетия и предоставили пользователям интересную информацию о консоле.

Sony отмечает пятилетие PlayStation 4


Самыми продаваемыми играми для PS4 стали стрелялки Call of Duty: Black Ops III и Call of Duty: WWII, футбольные симуляторы FIFA 17 и FIFA 18, а также шутер Grand Theft Auto V. Самыми популярными проектами в подборке PS Plus оказались Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2 и Dead by Daylight. Кроме того, в список вошли Just Cause и Mafia III.

Отметим, что самой популярной игровой приставкой в истории стала PS2 с результатом в 155 млн единиц.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания KIA решила повысить цены на популярные
Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты
Sony отмечает пятилетие PlayStation 4
Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять
Лолита отпразднует 55-летний юбилей в апреле
Полина Максимова и Роман Курцын обнажились в
В Казани рабочие нефте-химзавода исполнили
Два кота годами пытаются попасть в художественный
Петицию о разрешении пить жидкость из чёрного
Максим Матвеев сообщил поклонникам в Instagram о
Физики объяснили внезапность появления в океане
Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует
Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут
Больной бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова
В магазинах, выступающих против натурального
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
The Independent перечислил лучшие сцены секса в
В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с
Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о
В рамках торгов Bring A Trailer представили
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11
В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не
Просмотреть все новости