Sony отмечает пятилетие PlayStation 4

За это время производители выпустили большое количество первоклассных проектов, которые уже вошли в число легендарных, а также возродили некогда популярные игры вроде Crash Bandicoot и Spyro The Dragon. В честь праздника разработчики компании подвели итоги пятилетия и предоставили пользователям интересную информацию о консоле.Самыми продаваемыми играми для PS4 стали стрелялки Call of Duty: Black Ops III и Call of Duty: WWII, футбольные симуляторы FIFA 17 и FIFA 18, а также шутер Grand Theft Auto V. Самыми популярными проектами в подборке PS Plus оказались Call of Duty: Black Ops III, Destiny 2 и Dead by Daylight. Кроме того, в список вошли Just Cause и Mafia III.Отметим, что самой популярной игровой приставкой в истории стала PS2 с результатом в 155 млн единиц.