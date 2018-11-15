Компания KIA решила повысить цены на популярные модификации Cerato и Ceed на российском рынке





Седан KIA Cerato, а также хэтчбек KIA Ceed, в ноябре текущего года стали дороже на рынке России на 20 000 рублей. KIA Cerato теперь предлагается покупателям за 1 060 000 рублей. Покупатели за данные деньги получают авто, оснащаемое 1,6-литровым мотором на 128 лошадиных сил. Вариация с автоматом стоит 1 100 000 рублей. Максимально укомплектованная версия, оснащаемая 2-литровым двигателем, стоит 1 300 000 рублей.Самая доступная версия KIA Ceed с 1,4-литровым силовым агрегатом на 100 лошадиных сил, реализуется за 984 900 рублей. Вариация хэтчбека с АККП стоит 1 050 000 рублей. Топовая версия транспортного средства производителями предлагается за 1 400 000 рублей.