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Учёные разработали новую методику лечения диабетических язв на ногах

Научные работники из США разработали новую методику лечения диабетических язв на ногах, основанную на применении регулятора оксида азота. Благодаря нему клетки начинают регенерировать значительно быстрее, и уже через 21 день пациент чувствует улучшение.
Учёные разработали новую методику лечения диабетических язв на ногах

Как известно, в настоящее время 425 миллионов человек по всей планете страдают от диабета. При этом около 15% пациентов имеют язвы на ногах. Установлено, их появление в 2,5 раза увеличивает риски летального исхода. Сложность заключается в том, что они очень трудно поддаются лечению и для временного избавления от них нужно пройти 120-дневный курс. Специалисты много времени затратили на исследования данной проблемы и сумели найти способ существенно уменьшить продолжительность лечения, уменьшив его до 21 дня. Для этого они изучили различные типы кожи и уровень оксида азота, выделяющегося во время появления диабетических язв, что в итоге позволило разработать другой способ лечения.

Как отмечается, она основывается на специальных бинтах, которыми пациенту нужно обматывать поражённые участки, но существует много различных степеней болезни, а потому необходимы дополнительные исследования и способ быстрого определения уровня оксида азота. По мнению исследователей, для полного завершения работы и создания одобренной продукции, пройдёт несколько лет.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

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