Учёные разработали новую методику лечения диабетических язв на ногах





Как известно, в настоящее время 425 миллионов человек по всей планете страдают от диабета. При этом около 15% пациентов имеют язвы на ногах. Установлено, их появление в 2,5 раза увеличивает риски летального исхода. Сложность заключается в том, что они очень трудно поддаются лечению и для временного избавления от них нужно пройти 120-дневный курс. Специалисты много времени затратили на исследования данной проблемы и сумели найти способ существенно уменьшить продолжительность лечения, уменьшив его до 21 дня. Для этого они изучили различные типы кожи и уровень оксида азота, выделяющегося во время появления диабетических язв, что в итоге позволило разработать другой способ лечения.Как отмечается, она основывается на специальных бинтах, которыми пациенту нужно обматывать поражённые участки, но существует много различных степеней болезни, а потому необходимы дополнительные исследования и способ быстрого определения уровня оксида азота. По мнению исследователей, для полного завершения работы и создания одобренной продукции, пройдёт несколько лет.