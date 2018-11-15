Полина Максимова и Роман Курцын обнажились в комедии «Семь ужинов»





В картине рассказывается о супружеской паре. После пяти лет совместной жизни их семья начинает разваливаться. Когда супруга просит о разводе, муж понимает, что он не готов отпустить свою возлюбленную и уговаривает ее прибегнуть к якобы изобретенной им методике «Семь ужинов», которая поможет возобновить их отношения. Если жена согласится поучаствовать в данном эксперименте, тогда он даст ей развод.Девушка соглашается, так как не желала долгой судебной волокиты. Однако выяснилось, что каждый ужин будет проходить по особенному сценарию, к примеру, в присутствии постороннего человека в темноте и без одежды.