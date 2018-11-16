Google выпустил мессенджер для общения в картах





При помощи нового мессенджера пользователи смогут узнать, есть ли в магазине обувь нужного размера, спросить наличие булочек в пекарне, забронировать столик в ресторане и многое другое. Теперь все это сделать гораздо проще при помощи нового функционала Google.Тестирование новой программы проходило в прошлом году. С ее помощью больше нет необходимости совершать звонки для получения необходимой информации. Приложение работает с устройствами как на базе операционной системы Android-, так и с iOS-гаджетами.Эксперты без воодушевления приняли информацию о новом сервисе Google. Они сомневаются в необходимости очередного способа коммуникации с компаниями. Кроме того, остается без ответа вопрос — будут ли разработчики развивать новый сервис или оставят его «сырым», как это было с Allo, Chat, Hangouts.