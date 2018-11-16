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Google выпустил мессенджер для общения в картах

Разработчики компании Google выпустили мессенджер для общения в картах Google Maps. Коммуникация будет проходить между компаниями, которые отмечены в картографическом сервисе.
Google выпустил мессенджер для общения в картах


При помощи нового мессенджера пользователи смогут узнать, есть ли в магазине обувь нужного размера, спросить наличие булочек в пекарне, забронировать столик в ресторане и многое другое. Теперь все это сделать гораздо проще при помощи нового функционала Google.

Тестирование новой программы проходило в прошлом году. С ее помощью больше нет необходимости совершать звонки для получения необходимой информации. Приложение работает с устройствами как на базе операционной системы Android-, так и с iOS-гаджетами.

Эксперты без воодушевления приняли информацию о новом сервисе Google. Они сомневаются в необходимости очередного способа коммуникации с компаниями. Кроме того, остается без ответа вопрос — будут ли разработчики развивать новый сервис или оставят его «сырым», как это было с Allo, Chat, Hangouts.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 03:00

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