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Эвелина Блёданс и Игорь Крутой появились на публике, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем

На днях в Москве состоялся вечеринка, посвящённая "Детскому Евровидению-2018". На ней среди прочих появились Эвелина Блёданс и Игорь Крутой, вызвав удивление некоторых, так как пришли, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем.
Эвелина Блёданс и Игорь Крутой появились на публике, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем

Многие не ожидали увидеть на мероприятии Эвелину Блёданс, которая совсем недавно призналась в Instagram, что пережила выкидыш, тем не менее, она не отказалась от визита на вечеринку, и пришла, несмотря на плохое самочувствие. При этом актриса была вместе с сыном Семёном, который был рад находиться в кругу сверстников.

Компанию же ей составил Игорь Крутой, о серьёзном заболевании которого говорят уже не один год. Композитор выглядел бодрым, и у окружающих не сложилось впечатления, что он серьёзно болен. Кроме того, в последнее время в прессе стали всё чаще утверждать, что страшный диагноз музыканта надуман и на самом деле его здоровье куда крепче, нежели считали ранее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Вчера, 23:00

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