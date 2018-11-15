Эвелина Блёданс и Игорь Крутой появились на публике, несмотря на слухи о проблемах со здоровьем





Многие не ожидали увидеть на мероприятии Эвелину Блёданс, которая совсем недавно призналась в Instagram, что пережила выкидыш, тем не менее, она не отказалась от визита на вечеринку, и пришла, несмотря на плохое самочувствие. При этом актриса была вместе с сыном Семёном, который был рад находиться в кругу сверстников.Компанию же ей составил Игорь Крутой, о серьёзном заболевании которого говорят уже не один год. Композитор выглядел бодрым, и у окружающих не сложилось впечатления, что он серьёзно болен. Кроме того, в последнее время в прессе стали всё чаще утверждать, что страшный диагноз музыканта надуман и на самом деле его здоровье куда крепче, нежели считали ранее.