Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты Михалкова

«Естественно, мне очень хотелось бы сняться в какой-нибудь картине Никиты Михалкова. А кто бы не хотел? Ведь он является гордостью российского кинематографа, национальным достоянием», – заявил Владимир Машков.







Артист добавил, что его очень порадовала положительная оценка Никиты Михалкова о его фильме «Папа», сюжет которого был написан по мотивам пьесы «Матросская тишина» Александра Галича. Владимир Машков не только выступил режиссёром кинодрамы, но также исполнил в ней главную роль.