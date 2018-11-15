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Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты Михалкова

Актёр и режиссёр Владимир Машков, после смерти Олега Табакова ставший ещё и худруком его театра, выразил желание сняться в фильме у Никиты Михалкова. По его словам, об этом мечтают все российские кинозвёзды.
Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты Михалкова

«Естественно, мне очень хотелось бы сняться в какой-нибудь картине Никиты Михалкова. А кто бы не хотел? Ведь он является гордостью российского кинематографа, национальным достоянием», – заявил Владимир Машков.

Артист добавил, что его очень порадовала положительная оценка Никиты Михалкова о его фильме «Папа», сюжет которого был написан по мотивам пьесы «Матросская тишина» Александра Галича. Владимир Машков не только выступил режиссёром кинодрамы, но также исполнил в ней главную роль.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00

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