Владимир Машков выразил желание сняться у Никиты Михалкова
Актёр и режиссёр Владимир Машков, после смерти Олега Табакова ставший ещё и худруком его театра, выразил желание сняться в фильме у Никиты Михалкова. По его словам, об этом мечтают все российские кинозвёзды.
Артист добавил, что его очень порадовала положительная оценка Никиты Михалкова о его фильме «Папа», сюжет которого был написан по мотивам пьесы «Матросская тишина» Александра Галича. Владимир Машков не только выступил режиссёром кинодрамы, но также исполнил в ней главную роль.
«Естественно, мне очень хотелось бы сняться в какой-нибудь картине Никиты Михалкова. А кто бы не хотел? Ведь он является гордостью российского кинематографа, национальным достоянием», – заявил Владимир Машков.
Артист добавил, что его очень порадовала положительная оценка Никиты Михалкова о его фильме «Папа», сюжет которого был написан по мотивам пьесы «Матросская тишина» Александра Галича. Владимир Машков не только выступил режиссёром кинодрамы, но также исполнил в ней главную роль.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:00