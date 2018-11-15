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Лолита отпразднует 55-летний юбилей в апреле

Певица Лолита 14 ноября принимала поздравления от коллег и поклонников, а поводом для этого стал её 55-летний юбилей. Тем не менее, столь важная дата не стала поводом для отмены гастролей и звезда отпразднует её в апреле.
Лолита отпразднует 55-летний юбилей в апреле

Лолита Милявская поблагодарила всех звёзд отечественной эстрады, которые написали ей добрые пожелания в социальных сетях или сообщили лично в телефонном разговоре. Также знаменитость сказала много добрых слов в ответ на полученные подарки, которыми её буквально "завалили". Однако певица отметила, важная дата не является предлогом прерывать гастроли, и она сейчас согласно расписанию находится в Минске. Свой 55-летний юбилей исполнительница отпразднует в апреле, когда освободится от дел и сможет спокойно провести время в кругу друзей.

В качестве утешения многочисленные фанаты звезды, ожидавшие масштабное шоу в Кремле, получили биографический фильм о кумире. Он специально снимался к дню рождения Лолиты и должен понравится всем её почитателям.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:00

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