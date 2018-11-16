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В расчётах климатологов касательно глобального потепления обнаружена ошибка

В расчётах климатологов касательно последствий глобального потепления, согласно которым за последние 25 лет океан пополнился 13 зеттаджоулями тепловой энергии, обнаружена ошибка. Сути исследования она не меняет, но демонстрирует намного больший предел погрешности в полученных результатах.
В расчётах климатологов касательно глобального потепления обнаружена ошибка

Вывод авторов научной работы, в которую закралась неточность, о том, что из года в год океан абсорбирует все большее количество энергии и тем самым глобально меняет климат, верен. Однако, согласно расчётам независимого британского учёного Николаса Льюиса, океан нагревается на 30 % меньше, чем указывается в статье. С ним согласен и ряд иных специалистов, совершивших аналогичные вычисления.

Соавтор исследования с ошибкой Ральф Килинг и его коллеги признали неточность в расчётах. По словам климатолога, главное – как можно скорее исправлять выявленные в науке оплошности.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:00

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