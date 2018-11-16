В расчётах климатологов касательно глобального потепления обнаружена ошибка





Вывод авторов научной работы, в которую закралась неточность, о том, что из года в год океан абсорбирует все большее количество энергии и тем самым глобально меняет климат, верен. Однако, согласно расчётам независимого британского учёного Николаса Льюиса, океан нагревается на 30 % меньше, чем указывается в статье. С ним согласен и ряд иных специалистов, совершивших аналогичные вычисления.Соавтор исследования с ошибкой Ральф Килинг и его коллеги признали неточность в расчётах. По словам климатолога, главное – как можно скорее исправлять выявленные в науке оплошности.