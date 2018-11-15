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В Казани рабочие нефте-химзавода исполнили собственную "заводскую" "Богемскую рапсодию"

В Казани коллектив нефте-химзаводского предприятия "Казьньоргсинтез" исполнил и записал собственную "Богемскую рапсодию". Пользователи видеохостинга YouTube высоко оценили "заводскую" песню, представляющую собой кавер на хит группы "Queen".
В Казани рабочие нефте-химзавода исполнили собственную "заводскую" "Богемскую рапсодию"

Работники химпредприятия "Казьньоргсинтез" решили воспеть свою профессию и поздравить завод с 60-летием. Для этого они избрали "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри и группы "Queen". Коллектив, состоящий из мужчин и женщин, частично старался повторять образы из известного клипа, а также показывать реалии своей профессии. О них же идёт речь и в песне. Солист воспевает свою профессию, которая стала для его семьи наследственной, и рассказывает о счастье, заниматься любимым делом.
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Пользователи Сети остались в восторге от клипа и высоко оценили, как операторскую работу, так и вокальные данные. Очень быстро песня начала набирать популярность и одобрительные лайки. Тем не менее, не обошлось без хейтеров. Некоторые предположили, что жители Казани надышались отравленными газами, раз воспевают такую трудную профессию.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:46

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