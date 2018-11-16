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В Porsche показали на видео новый 911

На официальной странице Porsche в социальной сети Facebook разработчики показали на видео новый спорткар 911. Автомобиль с индексом 992 будет показан в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.
В Porsche показали на видео новый 911


Эксперты отмечают, что не ожидают кардинальных изменений во внешности модели. На данный момент известно, что Porsche 911 нового поколения станет длиннее предшественника и у него увеличится передний свес. Кроме того, новый спорткар будет отличаться крышкой моторного отсека с продольными ребрами, а задние фонари оказались объединены светодиодной полосой, как в новых версиях Cayenne Macan. Также у обновленной модификации спорткара появился дополнительный стоп-сигнал, состоящий из двух полосок.

В салоне Porsche 911 разработчики установили новую переднюю панель с цифровой приборной панелью, на центральной панели появился электронный селектор восьмиступенчатого робота PDK. Под капотом машины установлен шестицилиндровый турбированный двигатель мощностью 450 лошадиных сил. Благодаря такому силовому блоку автомобиль до скорости 100 километров в час разгонится меньше чем за четыре секунды. Также список стандартного оснащения составляют подруливающие задние колеса. Видео с тизером автомобиля доступно по ссылке.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 00:00

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