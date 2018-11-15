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Два кота годами пытаются попасть в художественный музей японского города Ономити

Годами два кота осуществляют попытки проникновения в художественный местный музей японского города Ономити. В свою очередь между охранниками и животными идёт непримиримая борьба.

Два кота годами пытаются попасть в художественный музей японского города Ономити


В Японии практически 3 года разворачивается захватывающая, потешная война. В данном случае охранники художественного музея префектуры Хиросима города Ономити в здание художественного местного музея не пускают двух котов. При этом животные продолжают попытки прорваться внутрь. История началась ещё летом 2016 года. В то время черный кот предпринял попытку посетить выставку фотографий домашних животных. Свидетели события сфотографировали его при входе в музей. Однако попасть в музей животному не дал контролер на входе. Данный кот стал популярным героем Сети, потому что предпринимал дальнейшие попытки проникновения в здание.

Он несколько раз в неделю устраивает рейд. Через несколько дней черный смельчак появился с рыжим товарищем. Теперь они атакуют музей вдвоем. Звери получили имена Кен Чан и Гоу Чан, что означает черный и рыжий кот. В Twitter публикуют все попытки котов приобщиться к культуре. Несмотря на то, что музей не пускает этих животных на порог, сотрудники успели их полюбить. Сувенирная лавка музея начала продавать товары с изображениями данной настойчивой парочки.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:33

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