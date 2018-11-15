Максим Матвеев сообщил поклонникам в Instagram о завершении съёмок «Союза спасения»
Максим Матвеев постоянно делился с фолловерами своего аккаунте в Instagram фото со съемочной площадки историко-художественной драмы «Союз спасения». Несколько часов назад актер опубликовал пост, в котором сообщил о завершении съемок киноленты.
В фильме о декабристах Максим Матвеев играет ключевую роль князя Сергея Трубецкого. Артист работал практически круглосуточно. Актер ранее опубликовал в Сети снимок из Михайловского замка, на котором он запечатлен вместе со своими уставшими коллегами после долгих съемок. Пару часов назад он в соцсети сообщил, что ему сейчас очень грустно, так как сьемки в проекте закончились. По словам киноактера, данный фильм зритель сможет увидеть зимой в 2019 году.
Симона Юнусова обнародовала в своем микроблоге Instagram новый ролик, в котором запечатлено, как дочь Тимати Алиса занимается балетом.
В фильме о декабристах Максим Матвеев играет ключевую роль князя Сергея Трубецкого. Артист работал практически круглосуточно. Актер ранее опубликовал в Сети снимок из Михайловского замка, на котором он запечатлен вместе со своими уставшими коллегами после долгих съемок. Пару часов назад он в соцсети сообщил, что ему сейчас очень грустно, так как сьемки в проекте закончились. По словам киноактера, данный фильм зритель сможет увидеть зимой в 2019 году.
Симона Юнусова обнародовала в своем микроблоге Instagram новый ролик, в котором запечатлено, как дочь Тимати Алиса занимается балетом.