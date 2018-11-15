Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует вызывающие снимки в соцсетях
В Сиднее американская модель Эмили Ратаковски на премии GQ Australia Men of The Year Awards получила звание «Международная женщина года». Во время своей речи, звезда рассказала, почему публикует вызывающие снимки в соцсетях.
Ратаковски заявила, что в 2018 году особенно важно быть разносторонним, а также бороться со стереотипами. По ее словам, она выкладывает в социальные сети очень откровенные фото в знак протеста. В октябре 27-летняя супермодель была в числе арестованных участников в митинге против Бретта Кавано, который претендовал на пост судьи в Верховном суде США.
Слава во время откровенного интервью рассказала, из-за чего не хочет выходить замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого.
Ратаковски заявила, что в 2018 году особенно важно быть разносторонним, а также бороться со стереотипами. По ее словам, она выкладывает в социальные сети очень откровенные фото в знак протеста. В октябре 27-летняя супермодель была в числе арестованных участников в митинге против Бретта Кавано, который претендовал на пост судьи в Верховном суде США.
Слава во время откровенного интервью рассказала, из-за чего не хочет выходить замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого.