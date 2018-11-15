АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует вызывающие снимки в соцсетях

В Сиднее американская модель Эмили Ратаковски на премии GQ Australia Men of The Year Awards получила звание «Международная женщина года». Во время своей речи, звезда рассказала, почему публикует вызывающие снимки в соцсетях.

Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует вызывающие снимки в соцсетях


Ратаковски заявила, что в 2018 году особенно важно быть разносторонним, а также бороться со стереотипами. По ее словам, она выкладывает в социальные сети очень откровенные фото в знак протеста. В октябре 27-летняя супермодель была в числе арестованных участников в митинге против Бретта Кавано, который претендовал на пост судьи в Верховном суде США.

Слава во время откровенного интервью рассказала, из-за чего не хочет выходить замуж за бизнесмена Анатолия Данилицкого.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен взять
Лолита отпразднует 55-летний юбилей в апреле
Полина Максимова и Роман Курцын обнажились в
В Казани рабочие нефте-химзавода исполнили
Два кота годами пытаются попасть в художественный
Петицию о разрешении пить жидкость из чёрного
Максим Матвеев сообщил поклонникам в Instagram о
Физики объяснили внезапность появления в океане
Эмили Ратаковски рассказала, почему публикует
Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут
Больной бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова
В магазинах, выступающих против натурального
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
The Independent перечислил лучшие сцены секса в
В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с
Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о
В рамках торгов Bring A Trailer представили
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11
В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не
Красиво жить не запретишь: Самые странные и
Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных
Ганн против Шьямалана: Главные кинопремьеры зимы
Просмотреть все новости