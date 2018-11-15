Физики объяснили внезапность появления в океане гигантских «волн-убийц»





Из-за этого те области океана, где волн оказывается больше, начинают притягивать энергию. В результате в определённой точке зарождаются волны большей амплитуды. Современные исследователи полагают, что гигантские «волны-убийцы», высота которых достигает десятков метров, образовываются из-за нелинейности процессов, то есть таковых, чьё поведение не описывается посредством линейных уравнений. По этой причине спрогнозировать появление подобных волн крайне сложно.Однако математики полагают, что это явление также действует по своим законам. Претендентом на роль одного из них уже давно является нелинейное уравнение Шредингера.