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Больной бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры

Биограф бывшего футболиста ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга Фернандо Риксена Винсент де Врис сообщил, что защитник едва не умер из-за ошибки медсестры. Инцидент произошел в больнице в Шотландии две недели назад.
Больной бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры


Де Врис отметил, что медсестра по ошибке положила его на койку в больнице. На данный момент в его легких начала скапливаться жидкость и тяжело больному спортсмену запрещено лежать.

Журналист рассказал, что в Шотландию он направился с футболистом, чтобы навестить его бывший клуб «Рейнджерс» из Глазго. Неожиданно Риксену стало плохо. Де Врис рассказал, что врачи, которые спасали его, едва на сдались.

Отметим, что Фернандо Рикссен болеет боковым амиотрофическим склерозом. Именно данному заболеванию была посвящена акция Ice Bucket Challenge, во время которой знаменитости обливались водой. На данный момент бывший игрок «Зенита» передвигается исключительно в инвалидном кресле. Он может общаться только при помощи компьютера и двигает лишь глазами.

Фернандо Риксен играл за «сине-бело-голубых» с 2006 по 2009 годы и становился чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА, Суперкубка России и УЕФА. В «Зените» он сыграл в 36 матчах и забил 2 гола. Также он выступал за голландские «Фортуну» и «АЗ», а также шотландский «Рейнджерс». За национальную сборную Нидерландов сыграл 12 матчей.



 
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Спорт
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:48

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