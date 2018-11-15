Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник поднимал на Ольгу руку

«У папы был сложный период в жизни, поэтому я захотела забрать папочку в Москву. Я считала, что мужчина должен работать, и когда я понимала, где он будет чувствовать себя счастливым мужчиной и отцом дочерей. Сейчас он работает в компании», — рассказывает знаменитость.

«О ситуации с Тарасовым я не был в курсе. Она мне не сообщила. Оля такой человек, что когда ей сложно, она замыкается. У нее были другие советчики. Очень редко встречаемся. Я на это обижен. Дочке будет тяжело найти себе спутника. Вокруг нее появляется много людей, которая она не интересует как симпатичная девушка. Многих интересует ее популярность и достаток. Она комплексовать начинает», — говорит родитель Ольги.





Также вспомнили путь девушки на сцену, а сама она пригласила Андрея в съемную квартиру. В эфире Бузова призналась, что не интересуется личной жизнью экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.Пока Ольга свое жилье не приобрела. В одной комнате хранятся подарки от фанатов и её награды. Её мать Ирина Александровна показала вещи, которые принадлежали дочери в школе. Также она показала книжку, которую посвятил Оле один из поклонников.Ирина живет в Санкт-Петербурге в стометровой квартире, которую купила Ольга. В экскурсии по квартире Ирина Александровна показала места, где дочь любила собираться с подружками.Напомним, родители звезды развелись давным-давно.У папы-Игоря есть обида на дочь. Редакторам программы он рассказал про ухажеров дочери. На I курсе ВУЗа Оля встречалась с молодым человеком с уголовным прошлым.Игорь говорит, дочка всегда знакомила его со своими парнями. Но при разводе с Тарасовым она не консультировалась с папой.На передачу пришли многие, кого девушка знала еще в юности. Первая любовь Оли Сергей Тюконько вспомнил, что лично отвез её на кастинг телестройки.