Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут быть опасными для человека





Исследователи установили связь между длительным нахождением на больших высотах, а также уменьшением вербальной рабочей памяти. Вследствие давления на борту авиалайнера, к мозгу человека поступает меньше кислорода. Это ведёт к затуманенности сознания. Любители частых перелётов больше прочих людей склонны к усталости, головной боли. Постоянные нарушения циркадного ритма в данном случае усугубляет положение дел. Также сухой воздух плохо сказывается на состоянии кожи. Она испытывает нехватку влаги, провоцируя появление морщин.Ещё большие высоты влияют на кровяное давление, при этом вызывая отечность в ногах. Это увеличивает риск возникновения тромбоза глубоких вен. Во время полёта может усиливаться зубная боль. По словам ученых, Университетского колледжа, высотные восхождения влияют также на структуру мозга. В некоторых случаях частые полеты на самолётах могут сильно повышать радиационное влияние.В свою очередь сочетания изменений давления, а также обезвоживания фактически может снизить чувствительность вкусовых рецепторов непосредственно к соленым, а также сладким блюдам. Ещё может повышаться риск инсульта либо сердечного приступа. Имеет место склонность к болям в области спины у людей, которые любят путешествовать.