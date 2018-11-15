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Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут быть опасными для человека

Ученые заявили, что частые путешествия на авиалайнерах могут быть опасными для людей. В данном случае они имеют большую вероятность подхватить простудные заболевания.

Учёные: Частые путешествия на авиалайнерах могут быть опасными для человека


Исследователи установили связь между длительным нахождением на больших высотах, а также уменьшением вербальной рабочей памяти. Вследствие давления на борту авиалайнера, к мозгу человека поступает меньше кислорода. Это ведёт к затуманенности сознания. Любители частых перелётов больше прочих людей склонны к усталости, головной боли. Постоянные нарушения циркадного ритма в данном случае усугубляет положение дел. Также сухой воздух плохо сказывается на состоянии кожи. Она испытывает нехватку влаги, провоцируя появление морщин.

Ещё большие высоты влияют на кровяное давление, при этом вызывая отечность в ногах. Это увеличивает риск возникновения тромбоза глубоких вен. Во время полёта может усиливаться зубная боль. По словам ученых, Университетского колледжа, высотные восхождения влияют также на структуру мозга. В некоторых случаях частые полеты на самолётах могут сильно повышать радиационное влияние.

В свою очередь сочетания изменений давления, а также обезвоживания фактически может снизить чувствительность вкусовых рецепторов непосредственно к соленым, а также сладким блюдам. Ещё может повышаться риск инсульта либо сердечного приступа. Имеет место склонность к болям в области спины у людей, которые любят путешествовать.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:53

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