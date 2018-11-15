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Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова

Сценарист Александр Гудков в рамках YouTube-проекта блогера Юрия Дудя раскрыл один из главных страхов Филиппа Киркорова. Оказывается, знаменитый эстрадный исполнитель очень боится выглядеть смешно.
Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова

Александр Гудков заметил это, работая над созданием видеоклипа на песню Филиппа Киркорова о синем настроении. Артист то и дело интересовался у съёмочной команды, не выглядит ли он на кадрах смешным, так сказать, «молодящимся клоуном», ведь в клипе 51-летний артист исполнял роль подростка-хулигана.

«Я ему тогда говорил, что на самом деле он будет выглядеть смешным, но в этом нет ничего страшного», – сказал Гудков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:42

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