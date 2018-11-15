Раскрыт главный страх Филиппа Киркорова

«Я ему тогда говорил, что на самом деле он будет выглядеть смешным, но в этом нет ничего страшного», – сказал Гудков.





Александр Гудков заметил это, работая над созданием видеоклипа на песню Филиппа Киркорова о синем настроении. Артист то и дело интересовался у съёмочной команды, не выглядит ли он на кадрах смешным, так сказать, «молодящимся клоуном», ведь в клипе 51-летний артист исполнял роль подростка-хулигана.