В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с ртутью и кадмием





Отмечается, что масса морского монаха составила 16,3 тонны, а печени акулы — 49,33 тонны. В ведомстве сообщили, что содержание ртути в печени королевской акулы превысило допустимое значение в 8,5 раз, а кадмия — в 2,3 раза.В Управлении Россельхознадзора указали, что реализация опасной продукции будет предотвращена. Вся партия подлежит уничтожению специалистами ведомства.