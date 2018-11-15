В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с ртутью и кадмием
В Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщили, что в Приморье во время лабораторных испытаний была обнаружена крупная партия рыбы с ртутью и кадмием, чье содержание превышает допустимую норму. Опасные вещества специалисты нашли в морском монахе и печени акулы.
Отмечается, что масса морского монаха составила 16,3 тонны, а печени акулы — 49,33 тонны. В ведомстве сообщили, что содержание ртути в печени королевской акулы превысило допустимое значение в 8,5 раз, а кадмия — в 2,3 раза.
В Управлении Россельхознадзора указали, что реализация опасной продукции будет предотвращена. Вся партия подлежит уничтожению специалистами ведомства.
Отмечается, что масса морского монаха составила 16,3 тонны, а печени акулы — 49,33 тонны. В ведомстве сообщили, что содержание ртути в печени королевской акулы превысило допустимое значение в 8,5 раз, а кадмия — в 2,3 раза.
В Управлении Россельхознадзора указали, что реализация опасной продукции будет предотвращена. Вся партия подлежит уничтожению специалистами ведомства.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:55