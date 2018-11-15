АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Максим Галкин раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых

Максим Галкин в рамках YouTube-проекта рэп-исполнителя Басты «GazLive» раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых. Пародист отметил, что лично им не сделал ничего плохого, а они его недолюбливают из-за одного-единственного высказывания.
Максим Галкин раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых

В рамках «GazLive» зрителям был показан архивный видеофрагмент из телепрограммы, на кадрах которого молодой Максим Галкин, дискутируя на одну из тем, обратился к Александру Маслякову-младшему и заявил, что «с человеком, который ничего в своей жизни не добился, кроме как унаследовал знаменитую фамилию отца, он вступать в полемику не намерен». Из-за этого, по мнению шоумена, семья Масляковых на него затаила обиду, хотя открытого конфликта между ними никогда не было.

Также Максим Галкин припомнил ещё один инцидент, когда Александр Масляков-старший в антракте набросился на юмориста за то, что тот, будучи в составе жюри, поставил тройку за шутку одной из команд КВН, а формат их передачи не предполагает такого низкого оценивания выступающих.

«А мне шутка не понравилась, вот я и поставил три балла. В общем, туда я более не ходил», – сказал Максим Галкин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
The Independent перечислил лучшие сцены секса в
В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с
Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о
В рамках торгов Bring A Trailer представили
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11
В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не
Красиво жить не запретишь: Самые странные и
Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных
Ганн против Шьямалана: Главные кинопремьеры зимы
NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны
Анна Семенович затронула тему интеллекта мужчин
Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с
В Египте нашли останки беременной женщины,
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в
Эксперт прокомментировал возможность мирного
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл
Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией
Yamaha начнет продавать в России внедорожник и
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI
Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии
Ольга Бузова возглавила список самых популярных
Просмотреть все новости