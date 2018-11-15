Максим Галкин раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых

«А мне шутка не понравилась, вот я и поставил три балла. В общем, туда я более не ходил», – сказал Максим Галкин.

В рамках «GazLive» зрителям был показан архивный видеофрагмент из телепрограммы, на кадрах которого молодой Максим Галкин, дискутируя на одну из тем, обратился к Александру Маслякову-младшему и заявил, что «с человеком, который ничего в своей жизни не добился, кроме как унаследовал знаменитую фамилию отца, он вступать в полемику не намерен». Из-за этого, по мнению шоумена, семья Масляковых на него затаила обиду, хотя открытого конфликта между ними никогда не было.Также Максим Галкин припомнил ещё один инцидент, когда Александр Масляков-старший в антракте набросился на юмориста за то, что тот, будучи в составе жюри, поставил тройку за шутку одной из команд КВН, а формат их передачи не предполагает такого низкого оценивания выступающих.