Максим Галкин раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых
Максим Галкин в рамках YouTube-проекта рэп-исполнителя Басты «GazLive» раскрыл подробности давнего конфликта с семьёй Масляковых. Пародист отметил, что лично им не сделал ничего плохого, а они его недолюбливают из-за одного-единственного высказывания.
В рамках «GazLive» зрителям был показан архивный видеофрагмент из телепрограммы, на кадрах которого молодой Максим Галкин, дискутируя на одну из тем, обратился к Александру Маслякову-младшему и заявил, что «с человеком, который ничего в своей жизни не добился, кроме как унаследовал знаменитую фамилию отца, он вступать в полемику не намерен». Из-за этого, по мнению шоумена, семья Масляковых на него затаила обиду, хотя открытого конфликта между ними никогда не было.
Также Максим Галкин припомнил ещё один инцидент, когда Александр Масляков-старший в антракте набросился на юмориста за то, что тот, будучи в составе жюри, поставил тройку за шутку одной из команд КВН, а формат их передачи не предполагает такого низкого оценивания выступающих.
В рамках «GazLive» зрителям был показан архивный видеофрагмент из телепрограммы, на кадрах которого молодой Максим Галкин, дискутируя на одну из тем, обратился к Александру Маслякову-младшему и заявил, что «с человеком, который ничего в своей жизни не добился, кроме как унаследовал знаменитую фамилию отца, он вступать в полемику не намерен». Из-за этого, по мнению шоумена, семья Масляковых на него затаила обиду, хотя открытого конфликта между ними никогда не было.
Также Максим Галкин припомнил ещё один инцидент, когда Александр Масляков-старший в антракте набросился на юмориста за то, что тот, будучи в составе жюри, поставил тройку за шутку одной из команд КВН, а формат их передачи не предполагает такого низкого оценивания выступающих.
«А мне шутка не понравилась, вот я и поставил три балла. В общем, туда я более не ходил», – сказал Максим Галкин.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:03