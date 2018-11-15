В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9 и Galaxy S9+ в России





На старте продаж гаджеты, которые появились в магазинах в марте текущего года, стоили 59 900 и 64 900 рублей за Galaxy S9 и Galaxy S9+ соответственно. Теперь цена смартфонов упала до 54 900 и 59 900 рублей. Отмечается, что цены были снижены не в рамках временного акционного предложения, а на постоянной основе. Это касается как официальных магазинов южнокорейского производителя, так и партнеров.По словам экспертов, цена флагманских смартфонов была снижена по причине удешевления стоимости их производства. Кроме того, на данный момент выросла конкуренция на рынке, и за эти деньги можно приобрести более современные модели. Отмечается, что стоимость Galaxy S9 и Galaxy S9+ снижена и в других регионах.Galaxy S9 и Galaxy S9+ оснащен восьмиядерным процессором Exynos 9810, объем оперативной памяти составляет 4 и 6 гигабайт, а постоянной — 64 гигабайта. В младшей модели камера делает снимки качеством 12 мегапикселей, а в старшей — 12+12 мегапикселей. Galaxy S9 имеет Super AMOLED дисплей диагональю 5,8 дюйма разрешением 2960х1440 пикселей, а Galaxy S9+ - 6,2 дюйма и 2960х1440.