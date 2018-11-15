Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику Антлия 2
Специалистами-астрофизиками, которые работают под руководством Габриэля Торреабла, была открыта новая, раньше незамеченная «призрачная» галактика, под названием Антлия 2. Она находится в 130 000 световых лет от Млечного Пути.
По словам астрофизиков, новое открытие значительно может отразиться на том, что человечество знало о законах физики, которые действуют в космосе. Обнаружение данной галактики раньше было невозможным, потому что не было нужных аналитических, а также исследовательских инструментов. Исследования, приводимые сегодня научными деятелями, показали, что размеры объекта являются практически такими же, как у Большого Магелланова Облака. При этом «призрак» вращается в 10 тысяч раз медленнее. Антлия 2 является карликовой галактикой. Согласно предположениям, на траекторию галактики влияет своими волнами что-то неизведанное, а также огромное.
Недавно в Сети сообщили, что один из учёных после изучения сверхмассивной черной дыры засомневался в правильности теории гравитации Эйнштейна.
По словам астрофизиков, новое открытие значительно может отразиться на том, что человечество знало о законах физики, которые действуют в космосе. Обнаружение данной галактики раньше было невозможным, потому что не было нужных аналитических, а также исследовательских инструментов. Исследования, приводимые сегодня научными деятелями, показали, что размеры объекта являются практически такими же, как у Большого Магелланова Облака. При этом «призрак» вращается в 10 тысяч раз медленнее. Антлия 2 является карликовой галактикой. Согласно предположениям, на траекторию галактики влияет своими волнами что-то неизведанное, а также огромное.
Недавно в Сети сообщили, что один из учёных после изучения сверхмассивной черной дыры засомневался в правильности теории гравитации Эйнштейна.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:10