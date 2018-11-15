Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей





С новым обновлением в Windows 10 стала доступна светлая тема оформления. Для ее активации необходимо войти в «Параметры Windows», где выбрать настройки персонализации. После изменения темы цвет интерфейса будет значительно изменен и станет намного светлее. Большинство пользователей высказалось, что новая расцветка им не по душе.После активации новой темы панель задач, стартовое меню, экранная клавиатура, строка состояния, центр управления и многие другие элементы станут светлыми, чего до этого никогда не было. Также в сборке 18282 имеются светлые обои, адаптированные под идентичную тему. По словам пользователей, все это очень сильно бросается в глаза и мешает рабочему процессу.Эксперты отмечают, что разработчики внедрили в операционную систему Windows 10 очередное бесполезное нововведение, которым пользоваться будут немногие люди. Отметим, что финальная версия будет доступна всем пользователям, а не только членам программы Windows Insider, лишь через несколько месяцев и сотрудники Microsoft за это время внести изменения и изменить на не столь радикальную цветовую схему.