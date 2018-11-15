The Independent перечислил лучшие сцены секса в кино





Также в перечень вошла сцена с мастурбацией одной из главных героинь американского психологического триллера Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», роль которой исполнила Наоми Уоттс. Третье место киноспециалисты присудили эпизоду с изменой из фильма «Неверная» с актрисой Дайан Лейн.Четвёртая строка в ТОП-5 – у сцены секса из фильма-катастрофы «Титаник» Джеймса Кэмерона, пятая – из романтической комедии «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.