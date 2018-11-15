АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не погибших на отдыхе
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны на фоне солнечного диска

NASA опубликовало на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, продемонстрировав редкий кадр. На нём все желающие могут рассмотреть прохождения Луны на фоне солнечного диска.
NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны на фоне солнечного диска

Сотрудники NASA поделились с общественностью очередным профессиональным успехом. Они опубликовали снимок, сделанный 7 ноября в Обсерватории солнечной динамики, находящейся на орбите Земли. Представленную фотографию сами специалисты оценивают, как важное научное достижение, хотя не многие смогут это определить. На кадре обычный пользователь Сети видит живописную картину прохождения Луны на фоне Солнца, на котором хорошо заметны светлые и тёмные пятна, а также солнечная корона.
NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны на фоне солнечного диска

Работники космического агентства отмечают, на фотографии важно не само событие, а именно чёткость изображения, полученная при правильной работе с фильтрами. Снимок подтвердил, что калибровка оборудования идёт в верном направлении и материалы, присланные с Обсерватории солнечной динамики, имеют достоверность и точность.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В магазинах, выступающих против натурального
Мать Тимати показала фанатам в Instagram, как его
Отец Бузовой рассказал, что её бойфренд-уголовник
В Samsung обрушили официальные цены на Galaxy S9
Астрофизики открыли новую «призрачную» галактику
Максим Галкин раскрыл подробности давнего
The Independent перечислил лучшие сцены секса в
В Приморье обнаружена крупная партия рыбы с
Новый интерфейс Windows 10 шокировал пользователей
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о
В рамках торгов Bring A Trailer представили
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11
В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за
Опасный туризм: Рейтинг знаменитостей, чуть не
Красиво жить не запретишь: Самые странные и
Смартфон Aquos R2 Compact получит два экранных
Ганн против Шьямалана: Главные кинопремьеры зимы
NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны
Анна Семенович затронула тему интеллекта мужчин
Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с
В Египте нашли останки беременной женщины,
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в
Эксперт прокомментировал возможность мирного
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл
Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией
Yamaha начнет продавать в России внедорожник и
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI
Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии
Просмотреть все новости