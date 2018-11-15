NASA опубликовало редкий снимок прохождения Луны на фоне солнечного диска





Сотрудники NASA поделились с общественностью очередным профессиональным успехом. Они опубликовали снимок, сделанный 7 ноября в Обсерватории солнечной динамики, находящейся на орбите Земли. Представленную фотографию сами специалисты оценивают, как важное научное достижение, хотя не многие смогут это определить. На кадре обычный пользователь Сети видит живописную картину прохождения Луны на фоне Солнца, на котором хорошо заметны светлые и тёмные пятна, а также солнечная корона.Работники космического агентства отмечают, на фотографии важно не само событие, а именно чёткость изображения, полученная при правильной работе с фильтрами. Снимок подтвердил, что калибровка оборудования идёт в верном направлении и материалы, присланные с Обсерватории солнечной динамики, имеют достоверность и точность.