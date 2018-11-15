В Калининграде в роддоме умер ребенок из-за запрета на выдачу дорогого лекарства





По данным правоохранителей, 5 ноября в роддом поступила женщина. На следующий день она родила живого малыша, которому необходимо было дорогое лекарство. Главврач дала подчиненным указание сделать все, чтобы ребенок не выжил. Свой поступок она объяснила высокой стоимостью медицинского препарата.В результате действий медиков мальчик скончался. Руководитель роддома распорядилась в документах написать, что ребенок скончался в утробе матери, чтобы не портить статистику.Сотрудники Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по факту превышения служебных полномочий. Подозреваемую задержали и допросили. В скором времени решится вопрос об избрании ей меры пресечения. Точная причина смерти новорожденного будет названа по итогам проведения судебно-медицинской экспертизы.По неофициальной информации, мальчику был необходим итальянский препарат куросурф, который снижает осложнения от респираторных заболеваний у новорожденных и уровень смертности. Лекарство не является дефицитным и стоит от 15 до 24 тысяч рублей за один флакон.