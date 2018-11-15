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Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с присвоением звания заслуженного артиста

Яна Чурикова поздравила Диму Билана в соцсети Instagram с присвоением звания заслуженного артиста Российской Федерации. Ведущая считает, что певец - профессионал своего дела.

Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с присвоением звания заслуженного артиста


Яна Чурикова сказала, что во время своей работы всяких повидала. По ее мнению, есть такие «заслуженные», которые непонятно, чем это заслужили, и народные, которых народ даже знать не знает. Телеведущая заявила, что Диме Билану надо было присвоить звание заслуженного артиста еще в 2008 году после победы в вокальном конкурсе «Евровидение». Телезвезда подчеркнула, что певец - настоящий пахарь, талант и профессионал. Пост в течение семи часов собрал свыше 2 тысяч лайков и более 60 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям знаменитости. Они считают, что каждое слово Яны Чуриковой стоит «увековечить, отлив в металле».

На днях Вадим Верник обнародовал в соцсети Instagram видеоролик со дня рождения Андрея Бурковского, где изображен зажигательный танец Юлии Пересильд с Татьяной Навкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:04

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