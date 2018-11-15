Яна Чурикова поздравила Диму Билана в Instagram с присвоением звания заслуженного артиста
Яна Чурикова поздравила Диму Билана в соцсети Instagram с присвоением звания заслуженного артиста Российской Федерации. Ведущая считает, что певец - профессионал своего дела.
Яна Чурикова сказала, что во время своей работы всяких повидала. По ее мнению, есть такие «заслуженные», которые непонятно, чем это заслужили, и народные, которых народ даже знать не знает. Телеведущая заявила, что Диме Билану надо было присвоить звание заслуженного артиста еще в 2008 году после победы в вокальном конкурсе «Евровидение». Телезвезда подчеркнула, что певец - настоящий пахарь, талант и профессионал. Пост в течение семи часов собрал свыше 2 тысяч лайков и более 60 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям знаменитости. Они считают, что каждое слово Яны Чуриковой стоит «увековечить, отлив в металле».
На днях Вадим Верник обнародовал в соцсети Instagram видеоролик со дня рождения Андрея Бурковского, где изображен зажигательный танец Юлии Пересильд с Татьяной Навкой.
Яна Чурикова сказала, что во время своей работы всяких повидала. По ее мнению, есть такие «заслуженные», которые непонятно, чем это заслужили, и народные, которых народ даже знать не знает. Телеведущая заявила, что Диме Билану надо было присвоить звание заслуженного артиста еще в 2008 году после победы в вокальном конкурсе «Евровидение». Телезвезда подчеркнула, что певец - настоящий пахарь, талант и профессионал. Пост в течение семи часов собрал свыше 2 тысяч лайков и более 60 комментариев, в которых фолловеры присоединились к поздравлениям знаменитости. Они считают, что каждое слово Яны Чуриковой стоит «увековечить, отлив в металле».
На днях Вадим Верник обнародовал в соцсети Instagram видеоролик со дня рождения Андрея Бурковского, где изображен зажигательный танец Юлии Пересильд с Татьяной Навкой.