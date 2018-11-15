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Алексей Учитель снимет мифологический фильм о Викторе Цое

Кинорежиссёр Алексей Учитель снимет мифологический фильм о советском рок-музыканте Викторе Цое. Старт работы намечен на 1 июля будущего года.
Алексей Учитель снимет мифологический фильм о Викторе Цое

Алексей Учитель отметил, что ныне подбирает актёрский состав, для чего проводит кастинг. Поскольку съёмки киноленты будут проходить в Латвии, откуда родом был Виктор Цой, актёров выберут из местных жителей. По задумке режиссёра, самого основателя рок-коллектива «Кино» играть не будет никто, поскольку это не под силу никому. Таким образом, лента окажется не биографической, а, скорее, мифологической.

Рабочим названием для фильма выбрано наименование последнего записывавшегося Виктором Цоем альбома, а именно – «47». По мнению Алексея Учителя, гибель музыканта в автокатастрофе произошла из-за того, что он увлекся прослушиванием своих новых песен, громко звучавших в машине, и из-за этого у него снизилась концентрация внимания.



 
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Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:42

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