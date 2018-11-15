Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к интернету в России





В столице стоимость безлимитного доступа к WhatsApp, Viber, Skype или Facebook Messenger составляет 15 рублей в месяц, а соцсети (Facebook, «Одноклассники», «В контакте» или Instagram) — 25 рублей. За эти же деньги можно подключить доступ к Twitter. Использование музыкальных сервисов таких как «Яндекс.Музыку», Apple.Music, «Google Музыку», Zvooq и Sound Cloud оценивается в 40 рублей, а видеоконтенту на YouTube – 60 рублей.По словам директора по продукту «Смартфон» Yota Артемия Пономарева, в компании данный эксперимент назвали удачным и теперь запускает тарифный конструктор со схожими расценками на территории всей страны.