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Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к интернету в России

Разработчики оператора мобильной связи Yota (принадлежит «Мегафону») запустит самый дешевый тариф на безлимитный доступ к интернету в России. В новом тарифе можно отказаться от голосовой связи и интернета, оплачивая лишь трафик в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент им пользуется 100 тысяч человек (16% пользователей в Москве и области, где действует тариф).
Yota запустит самый дешевый безлимитный доступ к интернету в России


В столице стоимость безлимитного доступа к WhatsApp, Viber, Skype или Facebook Messenger составляет 15 рублей в месяц, а соцсети (Facebook, «Одноклассники», «В контакте» или Instagram) — 25 рублей. За эти же деньги можно подключить доступ к Twitter. Использование музыкальных сервисов таких как «Яндекс.Музыку», Apple.Music, «Google Музыку», Zvooq и Sound Cloud оценивается в 40 рублей, а видеоконтенту на YouTube – 60 рублей.

По словам директора по продукту «Смартфон» Yota Артемия Пономарева, в компании данный эксперимент назвали удачным и теперь запускает тарифный конструктор со схожими расценками на территории всей страны.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:29

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