В рамках торгов Bring A Trailer представили спорткар, являющийся симбиозом Chevrolet Corvette и Jeep Wrangler
На будущей неделе в США закончатся торги Bring A Trailer. В рамках данных торгов представили необычный спорткар. В свою очередь это является симбиозом модификации Chevrolet Corvette, а также классического джипа версии Jeep Wrangler.
Этот спорткар появился благодаря одному американскому энтузиасту, который решил восстановить поврежденную версию Chevrolet Corvette Z06, выпущенную в 2001 году. Он совместил авто с кузовом версии Jeep Wrangler CJ. Полученная "смесь" оснащается 5,7-литровым силовым агрегатом (LS6 V-8) на 400 лошадиных сил. В транспортном средстве установили резину Bridgestone Potenza RE71, амортизаторы (Bilstein), новые тормоза. Свое творение владелец назвал CJ-Z06. Автовладелец предлагает в нагрузку к транспортному средству комплект резины, а также ряд запасных частей. Стартовая цена данного авто составляет $5200.
Недавно стало известно, что 16 ноября в Гуанчжоу во время автосалона планируют презентовать серийную версию Geely Jiaji. Данный минивэн станет глобальной моделью.
Этот спорткар появился благодаря одному американскому энтузиасту, который решил восстановить поврежденную версию Chevrolet Corvette Z06, выпущенную в 2001 году. Он совместил авто с кузовом версии Jeep Wrangler CJ. Полученная "смесь" оснащается 5,7-литровым силовым агрегатом (LS6 V-8) на 400 лошадиных сил. В транспортном средстве установили резину Bridgestone Potenza RE71, амортизаторы (Bilstein), новые тормоза. Свое творение владелец назвал CJ-Z06. Автовладелец предлагает в нагрузку к транспортному средству комплект резины, а также ряд запасных частей. Стартовая цена данного авто составляет $5200.
Недавно стало известно, что 16 ноября в Гуанчжоу во время автосалона планируют презентовать серийную версию Geely Jiaji. Данный минивэн станет глобальной моделью.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:34