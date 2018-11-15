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В рамках торгов Bring A Trailer представили спорткар, являющийся симбиозом Chevrolet Corvette и Jeep Wrangler

На будущей неделе в США закончатся торги Bring A Trailer. В рамках данных торгов представили необычный спорткар. В свою очередь это является симбиозом модификации Chevrolet Corvette, а также классического джипа версии Jeep Wrangler.

В рамках торгов Bring A Trailer представили спорткар, являющийся симбиозом Chevrolet Corvette и Jeep Wrangler


Этот спорткар появился благодаря одному американскому энтузиасту, который решил восстановить поврежденную версию Chevrolet Corvette Z06, выпущенную в 2001 году. Он совместил авто с кузовом версии Jeep Wrangler CJ. Полученная "смесь" оснащается 5,7-литровым силовым агрегатом (LS6 V-8) на 400 лошадиных сил. В транспортном средстве установили резину Bridgestone Potenza RE71, амортизаторы (Bilstein), новые тормоза. Свое творение владелец назвал CJ-Z06. Автовладелец предлагает в нагрузку к транспортному средству комплект резины, а также ряд запасных частей. Стартовая цена данного авто составляет $5200.

Недавно стало известно, что 16 ноября в Гуанчжоу во время автосалона планируют презентовать серийную версию Geely Jiaji. Данный минивэн станет глобальной моделью.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:34

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