В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11 млн лет
Исследователи обнаружили в Индии верхнюю челюсть примата, которую датировали 11 млн лет. Она принадлежала представителю надсемейства узконосых обезьян, по строению тела схожих с человеком.
Находка была изучена палеонтологами посредством рентгенографической томографии, однако определить вид примата, которому принадлежала часть челюсти, специалистам не удалось. Лицевая кость с останками клыков была откопана на территории самого западного штата Индии Гуджарат.
Исследователь Ансуй Бхандари считает обнаруженную им и его командой учёных окаменелость очень важной для науки. Ранее на указанной территории настолько древних находок отыскать не удавалось.
Находка была изучена палеонтологами посредством рентгенографической томографии, однако определить вид примата, которому принадлежала часть челюсти, специалистам не удалось. Лицевая кость с останками клыков была откопана на территории самого западного штата Индии Гуджарат.
Исследователь Ансуй Бхандари считает обнаруженную им и его командой учёных окаменелость очень важной для науки. Ранее на указанной территории настолько древних находок отыскать не удавалось.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:23