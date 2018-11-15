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В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11 млн лет

Исследователи обнаружили в Индии верхнюю челюсть примата, которую датировали 11 млн лет. Она принадлежала представителю надсемейства узконосых обезьян, по строению тела схожих с человеком.
В Индии обнаружена челюсть примата возрастом 11 млн лет

Находка была изучена палеонтологами посредством рентгенографической томографии, однако определить вид примата, которому принадлежала часть челюсти, специалистам не удалось. Лицевая кость с останками клыков была откопана на территории самого западного штата Индии Гуджарат.

Исследователь Ансуй Бхандари считает обнаруженную им и его командой учёных окаменелость очень важной для науки. Ранее на указанной территории настолько древних находок отыскать не удавалось.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:23

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