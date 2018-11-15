Ганн против Шьямалана: Главные кинопремьеры зимы 2018-2019 годов

Аквамен – 14 декабря.

Эмбер Херд – Мера;



Николь Кидман – Атлана;



Уиллем Дефо – Нуидис Вукло;



Дольф Лундгрен – неизвестная роль.



Бамблби – 20 декабря

Хейли Стейнфилд – Чарли (главная героиня);



Джон Сина – Агент Бернс;



Питер Каллен – Оптимус Прайм (голос).



Стекло – 17 января

Сэмюэл Джексон – Стекло;



Джеймс Макэвой – Зверь;



Брюс Уиллис – Дэвид Данн (Неуязвимый).







Джеймс Ганн, который ранее позиционировал себя, как режиссера фильмов ужасов, решил попробовать свои силы в принципиально новой отрасли. Кассовый успех «Форсажа 7» сделал его известным во всем мире, ввиду чего студия Warner Bros решила поручить ему экранизировать комиксы об Аквамене. История Артура Карри даже на страницах печатных изданий выглядит достаточно странно и является предметом высмеивания во многих американских ситкомах. Несмотря на это, Джейсон Момоа в облике короля Атлантиды выглядит внушительно. В фильме также должны появиться и другие актеры первой величины, среди которых:Картина будет относиться к вселенной DC, но прямые упоминания ее персонажей после кассового провала «Лиги справедливости», скорее всего, будут вырезаны. Премьера фильма о приключениях Аквамена назначена на 14 декабря текущего года.Майл Бей в свое время смог создать огромную вселенную трансформеров, позавидовать успеху которых могут даже некоторые фильмы Marvel. В эру всевозможных приквелов все рассчитывали увидеть историю становления Оптимуса Прайма, но режиссеры решили пойти другим путем. Фильм «Бамблби» будет рассказывать о приключениях одноименного трансформера, который общается посредством радиоприемника, расположенного в салоне его автомобильной версии. В актерский состав блокбастера вошли:Многие критики уже сейчас готовы оставлять негативные отзывы фильму в первую очередь из-за того, что режиссеры сделали ставку не на сюжет, а на возможность заработать как можно больше денег с продаж атрибутики и фигурок самого Бамблби. Судить о картине пока рано, но две последних части «Трансформеров» продемонстрировали негативные результаты по сборам, что может предвещать аналогичную ситуацию и с их приквелом.Картина станет ответом Найта Шьямалана всем фанатам и создателям киновселенной Marvel. В фильме столкнутся главные герои других картин режиссера – «Сплит» и «Неуязвимый». По сюжету, главный герой попадает в психиатрическую лечебницу, в которой уже находится его давний враг по прозвищу Стекло. Вместе с ними в один госпиталь попадает и Зверь, являющийся одной из личностей смотрителя зоопарка, несколько лет назад убившего троих своих заложниц. Герою предстоит не только сбежать из психиатрической лечебницы, но и справиться с тандемов злодеев, имеющих уникальные способности. Главные роли в фильме исполнили:Предыдущие две серии франшизы, которая образовалась совершенно спонтанно, собрали массу положительных отзывов, ввиду чего «Стекло» может стать захватывающим триллером с элементами фантастики, достойным просмотра.