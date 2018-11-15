В Египте нашли останки беременной женщины, жившей 3 500 лет назад





Американские и итальянские учёные обнаружили захоронение беременной женщины вблизи египетского городка Ком-Омбо. Её возраст составляет примерно 3,5 тыс. лет. Об этом сообщили представители Министерства древностей Египта. Стоит отметить, что останки женщины были найдены в месте, которое кочевники, прибывающие с юга в Египет, использовали для захоронений в период 1750-1550 г.г. до н.э. Женщина скончалась в возрасте примерно 25 лет. Специалисты отметили, что она ушла из жизни при родах. Об этом свидетельствует плод, развернутый в родовое положение. Также исследователи обнаружили давний перелом таза, который неправильно вылечили. Он стал причиной смерти.Также в могиле находились египетские, нубийские гончарные изделия. Речь идёт о горшках, которые использовали путешественники. Рядом с телом женщины находились бусины, которые сделали из скорлупы яйца страуса. Рядом с ними лежали также необработанные заготовки. По мнению учёных это может говорить о ремесле погибшей.