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В Египте нашли останки беременной женщины, жившей 3 500 лет назад

В Египте были найдены останки беременной женщины, возраст которой составил свыше 3 500 лет. Могилу обнаружили на кладбище, использовавшимся приезжающими в Египет кочевниками.

В Египте нашли останки беременной женщины, жившей 3 500 лет назад


Американские и итальянские учёные обнаружили захоронение беременной женщины вблизи египетского городка Ком-Омбо. Её возраст составляет примерно 3,5 тыс. лет. Об этом сообщили представители Министерства древностей Египта. Стоит отметить, что останки женщины были найдены в месте, которое кочевники, прибывающие с юга в Египет, использовали для захоронений в период 1750-1550 г.г. до н.э. Женщина скончалась в возрасте примерно 25 лет. Специалисты отметили, что она ушла из жизни при родах. Об этом свидетельствует плод, развернутый в родовое положение. Также исследователи обнаружили давний перелом таза, который неправильно вылечили. Он стал причиной смерти.

Также в могиле находились египетские, нубийские гончарные изделия. Речь идёт о горшках, которые использовали путешественники. Рядом с телом женщины находились бусины, которые сделали из скорлупы яйца страуса. Рядом с ними лежали также необработанные заготовки. По мнению учёных это может говорить о ремесле погибшей.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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