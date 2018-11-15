Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о гастрономических пристрастиях королевы

В своём произведении бывший шеф-повар подробно изложил особенности принятия пищи многими монаршими особами Великобритании. Так, Елизавета II является консерватором в своих гастрономических пристрастиях и во многом себя ограничивает. Правящая ныне королева воздерживается от употребления в пищу картофеля и макаронных изделий, игнорирует продукты, содержащие крахмал, и несезонные фрукты и овощи, а также пренебрегает жирной едой. Из белковых продуктов венценосная особа останавливает свой выбор на курице и рыбе, приготовленных на гриле. В отличие от супруга Филиппа, она не любит чеснок и лук.Среди привычек Елизаветы II, которые могут показаться многим гражданам странными, Даррен Макгреди назвал, помимо прочего, боязнь отравиться моллюсками и использование вилки и ножа во время употребления в пищу бананов, чтобы не быть похожей на мартышек.