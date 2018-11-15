АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уровень уличного насилия в США растёт в более тёплые зимы
EUR 76.76 USD 68.00
Курс валют на 15.11.2018

Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о гастрономических пристрастиях королевы

Бывший шеф-повар Елизаветы II Даррен Макгреди рассказал на странице в Instagram о гастрономических пристрастиях королевы и её необычных манерах поведения за столом. В своём профиле в соцсети специалист анонсировал выход соответствующей книги под названием «Кушать по-королевски».
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о гастрономических пристрастиях королевы

В своём произведении бывший шеф-повар подробно изложил особенности принятия пищи многими монаршими особами Великобритании. Так, Елизавета II является консерватором в своих гастрономических пристрастиях и во многом себя ограничивает. Правящая ныне королева воздерживается от употребления в пищу картофеля и макаронных изделий, игнорирует продукты, содержащие крахмал, и несезонные фрукты и овощи, а также пренебрегает жирной едой. Из белковых продуктов венценосная особа останавливает свой выбор на курице и рыбе, приготовленных на гриле. В отличие от супруга Филиппа, она не любит чеснок и лук.

Среди привычек Елизаветы II, которые могут показаться многим гражданам странными, Даррен Макгреди назвал, помимо прочего, боязнь отравиться моллюсками и использование вилки и ножа во время употребления в пищу бананов, чтобы не быть похожей на мартышек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Египте нашли останки беременной женщины,
Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о
Учёные: Гормон дофамин играет важную роль в
Эксперт прокомментировал возможность мирного
Соцсети: Малолетний сын IT-эксперта обошёл
Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией
Yamaha начнет продавать в России внедорожник и
В ЮАР создали мощнейший седан Subaru WRX STI
Вулканическая кальдера Флегрейские поля в Италии
Ольга Бузова возглавила список самых популярных
Музыка объединила Алсу и ее супруга-бизнесмена
Toyota возглавила рейтинг лучших авто для
Singulariteam Кенеса Ракишева инвестирует в
Mitsubishi планирует вернуться к созданию седанов
Татьяна Африкантова намерена взимать плату за
Журналисты назвали самое дешевое блюдо в столовой
Прошла первая в России конференция VCON2U
Марк Цукерберг запретил своим сотрудникам
Фанаты Ани Лорак затравили Сергея Шнурова в
Одноклассницы Ольги Бузовой рассказал о «смешных»
Из-за недостаточного питания оляпки не могут
Татьяна Агафонова призналась, что после фильма
Режиссер «Игр престолов» рассказал о путешествиях
Поэта Ивана Жданова госпитализировали в больницу
Курение оказывает негативное влияние на весь
Энтузиасты из Санкт-Петербурга восстановили
Архитекторы показали на чертежах будущие дома для
Подписчики Лизы Арзамасовой считают, что она
Создатели Fallout 76 вместо дисков с игрой
Звезда «Универа» Андрей Гайдулян превратился в
Просмотреть все новости