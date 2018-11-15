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Эксперт прокомментировал возможность мирного договора между Россией и Японией на основе декларации 1956 года

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в Российсской Федерации Николай Топорнин прокомментировал возможность подписания мирного договора между Россией и Японией на основе декларации 1956 года. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ обсудили варианты соглашения в рамках саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
Эксперт прокомментировал возможность мирного договора между Россией и Японией на основе декларации 1956 года


По словам Николая Топорнина «ПолитЭксперту», для изучения данного вопроса необходимо вернуться в начало прошлого века, когда между императорами двух стран был заключен договор о разделе Сахалина и Курильских островов. После русско-японской войны территории перешли под управление Токио. После Второй мировой Сахалин и Курилы вновь стали частью России, а вернее СССР. Во время подписания договора о завершении войны с Японией США предложили закрепить на бумаге, кто же владеет территориями, но Иосиф Сталин на это не пошел.

В 1956 году во время правления Никиты Хрущева этот вопрос вновь поднимался на высоком уровне, но тогда уже японцы отказались его подписывать, посчитав захват Курильских островов аннексией. В ответ на это Москва предложила разделить между двумя странами острова поровну — по два СССР и Японии и подписать новый мирный договор. После этого стороны решились подписать декларацию. Посол Советского союза в Токио сообщил об этом общественности. В Японии тогда были сильны реваншистские настроения и многие политики требовали возвращения всех четырех островов. В итоге декларация так и не была подписана, и вопрос завис на долгие годы.

По мнению Николая Топорнина, предложение о ведении совместного хозяйства на островах ни к чему не приведут и не решат проблему. Идеальным вариантом может стать договор на основе декларации 1956 года, который подразумевает уступки с обеих сторон.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 17:32

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