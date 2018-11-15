Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией Пересильд на дне рождения Андрея Бурковского
Журналист Вадим Верник поделился с поклонниками в своем микроблоге Instagram видео со дня рождения актера Андрея Бурковского. В ролике запечатлен зажигательный танец Татьяны Навки с Юлией Пересильд.
Андрей Бурковский 14 ноября отметил день рождения в столичном ресторане в кругу друзей. На мероприятии были замечены многие представители отечественного шоу-бизнеса. Одним из приглашенных гостей был Вадим Верник, который показал в соцсети зажигательный танец Юлии Пересильд и Татьяны Навки. Известно, что чета Бурковских дружит давно с фигуристкой и актрисой. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 5 тысяч просмотров.
Накануне в Instagram поклонники Ани Лорак затравили лидера коллектива "Ленинград" Сергея Шнурова из-за его отношения к артистке на шоу "Голос".
Андрей Бурковский 14 ноября отметил день рождения в столичном ресторане в кругу друзей. На мероприятии были замечены многие представители отечественного шоу-бизнеса. Одним из приглашенных гостей был Вадим Верник, который показал в соцсети зажигательный танец Юлии Пересильд и Татьяны Навки. Известно, что чета Бурковских дружит давно с фигуристкой и актрисой. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 5 тысяч просмотров.
Накануне в Instagram поклонники Ани Лорак затравили лидера коллектива "Ленинград" Сергея Шнурова из-за его отношения к артистке на шоу "Голос".