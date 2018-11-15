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Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией Пересильд на дне рождения Андрея Бурковского

Журналист Вадим Верник поделился с поклонниками в своем микроблоге Instagram видео со дня рождения актера Андрея Бурковского. В ролике запечатлен зажигательный танец Татьяны Навки с Юлией Пересильд.

Татьяна Навка зажигательно танцевала с Юлией Пересильд на дне рождения Андрея Бурковского


Андрей Бурковский 14 ноября отметил день рождения в столичном ресторане в кругу друзей. На мероприятии были замечены многие представители отечественного шоу-бизнеса. Одним из приглашенных гостей был Вадим Верник, который показал в соцсети зажигательный танец Юлии Пересильд и Татьяны Навки. Известно, что чета Бурковских дружит давно с фигуристкой и актрисой. Пост в течение шестнадцати часов собрал свыше 5 тысяч просмотров.

Накануне в Instagram поклонники Ани Лорак затравили лидера коллектива "Ленинград" Сергея Шнурова из-за его отношения к артистке на шоу "Голос".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:23

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